昨晚（5日）是5月份初次跑夜馬，九場谷戰有多駒賽後健康變差，當中包含希廐賽前新勝馬「發贏喜」。

馬會今午（6日）公佈有關2021年5月5日賽事獸醫報告增補：

第三場「金馬玉堂」（方嘉柏馬房）於賽後翌晨左前腿肌腱受傷。

「金馬玉堂」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第五場表現欠佳的「發贏喜」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說牠流鼻血（第一次）。

主任獸醫（賽事管制）今晨在希斯馬房再次檢查「發贏喜」時，發現牠左前腿不良於行。

「發贏喜」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第五場 「文武先鋒」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說內窺鏡檢查顯示牠的氣管內有很多血。

主任獸醫（賽事管制）今晨在霍利時馬房再次檢查「文武先鋒」時，發現牠右前腿肌腱受傷。

正如競賽事件報告所述，「文武先鋒」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第八場表現欠佳的「資本家」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨在方嘉柏馬房再次檢查「資本家」時，發現牠左前腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，「資本家」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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