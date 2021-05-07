文家良在近六次賽事，當中五次有王牌馬勝出或入Q，合共取得五冠兩亞。

其中，近三次沙田賽事便有「紅海福星」、「無敵勇士」及「善傳萬里」出王牌跑入前兩名，分別由蔡明紹或梁家俊經手。

今戰（8日）文廐兩匹王牌馬「帝豪精彩」及「都柏名駒」由以上兩位本地薑操刀，正好符合馬房出擊手法，絕對不能輕視。

第二場「帝豪精彩」前仗跑田草1200米，雖然外疊望空，但最終仍拼入亞席。

上仗再跑同程，又再次被頂在外疊無遮擋位置，不過只輸三個馬位而已。

此駒連番遇不利形勢仍可跑近，證明本身在第五班可立足，今場有一定勝算。

另外，第七場「都柏名駒」近四次打王牌參賽，獲一勝兩位一第五全獲獎金，可見此乃幕後出擊訊號。

文廐在上次（2日）田戰有「善傳萬里」出王牌配梁家俊入Q，「都柏名駒」今場表現令人期待。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199