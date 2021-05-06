韋達馬房見習騎師周俊樂，近五次列陣沙田日賽均有馬贏。

由於此子有磅減兼肯拼肯搏，故廣受練馬師及馬主愛戴。

事實上，他近11次在沙田日賽皆外借上名，包括上次策霍利時馬房「天賦威力」爆冷贏馬，今戰周俊樂幾匹外線座騎可予重視。

高伯新今季與周俊樂合作15次，取得三勝五位逾半上名，今戰他交第五場「福善」給周俊樂發揮，當然要睇實。

此駒跑谷草從未入Q，故此近兩仗在該場地落敗不能作準。

今仗重返兩勝的田草合適得多，1800米亦曾上名，休息三個月復出，有力重拾理想表現。

另外，第八場呂廐「錶之銳」近七次角逐三班泥地賽，獲一冠兩亞兩季一殿，僅一次因外疊望空不入前四名，包括前仗正是配周俊樂入Q。

今仗復戰第三班即回師泥地兼重配周俊樂，可跟對手周旋到底。

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