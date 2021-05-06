希斯自從踏入四月份，攻勢停不了，近十次賽事八次有馬贏，包括在上次田戰（2日）憑「嘉應精神」及「佳運財」起孖。

今戰（8日）練者將一對王牌馬「威闖」及「驛驛其達」齊齊交由潘頓操刀，有力延續馬房佳績。

翻查紀錄，上月至今希斯與潘頓合作七次，取得四冠兩亞，僅一次唔入Q，所以今戰合作兩駒必有所圖。

第五場「威闖」今季九次角逐三班賽均輸四身位以內，上仗首次降入四班用周俊樂減磅，可惜沿途搶口難以穩定走勢，結果落敗而回。

今仗立即回配唯一贏馬拍檔潘頓執韁，肯定會有較佳發揮，憑班次之利有力贏馬反彈。

另外，第三場「驛驛其達」上仗初出跑谷草，蝕位下輸約四身位，表現唔算差。

熱身後轉跑田草且改由潘頓接手，觀乎同主「火箭駒」（已退役）曾初配潘頓即入Q，計配搭已露出擊之意。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199