希斯馬房近績理想，周末（8日）沙田十場泥草地賽事，他合共以七駒列陣。

其中，跑第三場第四班1200米「驛驛其達」，上場服役初出跑谷草，臨場成為熱門之一，最終只跑第八，同晚希廐則有「發贏喜」開齋。

希斯賽後爆響口話，他覺得「驛驛其達」質素應在「發贏喜」之上，他估計「驛驛其達」應該好快開齋。

希斯又講到，原定安排「驛驛其達」上場在港初出跑沙田賽事，但當時列為第一後備，未能補上參賽。

希斯因此安排牠出戰上次谷草賽事，今次安排此駒轉場跑沙田，相信會有不同演出。

「驛驛其達」馬主洪定騰是「龍駒」系馬主洪祖杭之兒子，而洪祖杭曾養過一代馬王「佳龍駒」。

今季希斯重臨香江開倉，獲得洪氏父子鼎力支持，洪祖杭名下的「達龍駒」及「駿龍駒」一同加盟希廐。

可惜「達龍駒」跑了兩場黯然退役，「駿龍駒」季內只跑過一次，事後出現不良於行，正在休養。

希斯當然希望可盡快為洪定騰名下「驛驛其達」贏馬，以報答洪氏家族支持。

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