「才」系馬主理人梁麟炳一家近期養馬運唔錯，上個月分別以「全才」（韋廐）同「成才」（希廐）合共拉了三次頭馬，剛周三（5日）又有「令才」（時廐）跑第二。

今期（8日）梁生自己名下出兩駒，包括第五場「嘉才」（呂廐）同十場「恭喜發才」（韋廐），好運持續下，隨時又有頭馬進賬。

第五場「嘉才」今季轉至呂廐，亦係呂健威首度與「才」系馬合作，當然想盡快交代。

睇番此駒轉倉後跑過四場，表現一次比一次進步，上場初跑泥地都俾落飛黨狙擊，閘前20倍打到11倍開跑，最終輸俾「團結一致」（時廐）、「兩全其美」（方廐）及「愛馬劍」（東廐）三匹路程專家，呢個第四絕對唔失禮。

今戰轉跑田草1800米，按其外地一戰2000米大勝六個半馬位，長力方面唔使擔心，彭國年季內曾替「全才」開齋，話唔定有樣學樣，又幫「嘉才」打開在港勝門。

至於今季自購馬「恭喜發才」，落地跑兩仗草地表現一般，今鋪轉泥地就要另眼相看，皆因佢老竇係美國三冠馬王「美式法老」（American Pharoah），血統係100%泥地世家，所以提防「恭喜發才」試出彩虹。

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