說到最近本地馬圈焦點人物，除郭能外，還有波健士。

波健士在4月17日田戰第四場策騎「美活人生」跑第二，經過4月底押後研訊後，他被馬會競賽董事小組指控未盡全力策騎，違反兩項賽事規例，合共面對四項控罪。

一波未平、一波又起，波健士在剛周三（5日）谷草第五場策騎「文武先鋒」落敗後，再被小組押後研訊，日期待定。

當時「文武先鋒」轉入直路後仍包尾，跑過200米處，波健士仍沒有讓牠向外移出望空衝刺。

反而當「文武先鋒」勒避失位後，他選擇讓座騎擠進中疊馬群裏競跑，牠因而未能全力施為，波健士騎法明顯欠佳。

一位正在等候新一次研訊的騎師，再被抽秤騎法而要面對另一項研訊，情況非常不濟，且在香港馬圈首度發生，波健士可說創下一項不光彩的「新紀錄」。

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