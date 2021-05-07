沙田馬場明午（8日）舉行十場泥草地混合賽，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第一場四班草地1200米，文家良馬房「紅海福星」服役首六戰全跑雙位數名次，演出嚇人。

此駒前仗首降第五班作賽，換上郭能壓陣，即在泥地1200米造出1分08秒78快時間爆冷，相信令不少人大跌眼鏡。

「紅海福星」上仗重返第四班再戰同程，易配蔡明紹臨場是10倍半冷，惟於閘前受到大戶狙擊，最終跌至6.2倍開跑，跌幅高達38%。

結果「紅海福星」成功再下一城，既然馬匹已開竅，轉戰田草1200米，由梁家俊接手，有力完成三連勝。

第五場四班草地1800米，賀賢馬房「威威高星」近戰票數相當強。

此駒上仗初戰第五班改配梁家俊，臨場是9.5倍半冷，閘前票數不斷湧入，最終打到5.3倍開跑，跌幅高達44%。

「威威高星」最終險勝「天衣無縫」，打開本身勝利之門。

今次人馬再來，轉戰田草1800米，只負116輕磅，未嘗不可梅開二度。

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