周六（8日）跑馬要搵扶手棍，吼實巴度就冇錯。

事關他近四次列陣周末賽事，例有馬贏共獲七Win，當中包括起孖及中三元各一次。

巴度今期共策七駒上陣，第六場「日就月將」和第九場「勁力十足」皆是近績好實力馬，可助騎者延續周末勝纜。

第六場四班1400米「日就月將」（賀賢馬房），近兩仗獲一亞一季，表現漸入佳境，本身在巴度胯下一戰即上名，今仗有力拼勝。

第九場三班1400米「勁力十足」（韋達馬房），今季兩勝田草同程，路有專長，升班仍大有作為。

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