馬會於今午（7日）公佈有兩匹賽駒退役，分別是告東尼馬房「延續美麗」和方嘉柏馬房「金馬玉堂」，加上一匹轉換馬房的「綠魔勇士」由苗禮德馬房加盟希斯馬房，這三駒均有一項交通點，就是至今均未取得過上名紀錄。

四歲馬「綠魔勇士」在苗廐跑過兩仗，名次均屬雙位數，暫時分文獎金未取，剛周日（2日）參加一場第四班1000米直路賽後發現心律不正常，隨即安排轉換新環境。

退役兩駒方面，東廐「延續美麗」跑過五場一樣零獎金，方廐「金馬玉堂」兩戰則曾取得一席第四，獲獎金6萬元，兩匹賽駒均於剛周三晚（5日）跑後即選擇退役。

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