黃皓楠今季仍未開齋，實力座騎不斷流失，近三次賽事都有他騎開馬易配即勝。

頭馬分別是4月28日「和氣生財」，5月2日「天賦威力」和剛周三（5日）「勁駒」。

周末（8日）同類馬有第一場「運來福星」和第四場「龍船」，分別換上潘頓和彭國年操刀，肯定不會手下留情。

第一場四班1200米徐廐「運來福星」，上仗配黃皓楠排14檔跑同程，走二叠搶得急也獲殿軍，走勢吸引，打王牌等番同程才出，強配潘頓兼抽六檔，有力先拔頭籌。

第四場五班1400米鄭廐「龍船」，曾兩勝三班同程，現居五班虎入羊群。

此駒上仗配黃皓楠跑谷草一哩得第五，久沉馬狀態大有起色，抽二檔形勢好，改配彭國年可重開勝門。

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