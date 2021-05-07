今晚（7日）澳門氹仔馬場設有五場草沙地夜賽，頭三場跑草地，尾兩場則屬沙地賽，開跑時間為晚上7時05分。

其中第五場上演的35至60分1510米，前香港馬「駿王」來澳後易名「駿王仔」再度亮相，在港第三次上陣。

由前藝人劉小慧（原名劉少慧）持有的「駿王仔」，去年3月18日在港退役，一年後以八歲之齡於澳門恢復參賽。

「駿王仔」在3月尾首戰濠江報爭沙地1350米，在12駒中跑得第九名，表現一般。

然而經一仗熱身之後，相隔不足一個月，此駒上仗轉戰草地1200米即後上跑入一席冷Q腳。

「駿王仔」現時正由澳門冠軍練馬師錢健明訓練，上仗獲首度上名之後，今晚再由南非籍騎師艾比執韁，列陣尾場復戰沙地賽事，力爭澳門服役首Win。

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