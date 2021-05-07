周末（8日）田戰跑八草兩泥，草地賽在C跑道上演，羅富全近兩次在同一移欄皆起孖。

頭馬分別是3月7日「皇龍福將」和「旗幟輝煌」、4月11日「合約精神」和「大眾開心」。

今期羅廐共出八駒，第三場「悅驫」、六場「合約精神」和九場「幸運傳奇」皆擅同程，可助六爺延續C欄勝纜。

第三場四班1200米「悅驫」，在四班兩戰獲一冠一亞，落班卡士秤先，重返勝途已屆交代時候。

第六場四班1400米「合約精神」，兩戰同程獲一冠一殿，是目前最佳出路，新勝猶勇，排二檔力足添食。

第九場三班1400米「幸運傳奇」，近兩仗跑同程放得急仍獲一亞一殿，表現不俗，田泰安唔放手可捧。

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