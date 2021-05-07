本地騎師梁家俊今季成績非常好，季內已累積36場頭馬，只差一場便可平自己一季贏馬最多紀錄（17至18馬季37W）。

梁家俊的愛妻阿Kit懷有第二胎，為了家人和自己，他必定加倍努力策騎賺奶粉錢。

周末（8日）沙田賽事，梁家俊騎足十場，其中第三場四班草地1200米之「飛馬輝煌」，有望為其取勝。

梁家俊受訪時說：「『飛馬輝煌』上場初跑泥地排外檔起步，仍跑得第二名，表現不俗。」

「馬兒上場早段耗了很多力擺前走，轉了一半彎後已切入，加上負重磅，因而影響末段貫注力。」

「我認為牠跑沙田或泥地都合適，今場跑田草1200米排內檔（3檔），形勢比前有利，希望可以擺前走，早段不要用太多力。」

「由於馬匹過往末段走來不太集中精神，因此石哥（練馬師徐雨石）為馬兒上場加眼罩，走勢有進效果好，希望今仗馬兒際遇好一點，可以交出好成績。」

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