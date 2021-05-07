今季冠軍練馬師之爭，原本是由蔡約翰和方嘉柏單打獨鬥，不過近期形勢似乎有所改變。

事關羅富全和沈集成等本地練馬師相繼頻頻贏馬，現時只落後榜首蔡約翰六場頭馬，上述三位均有力從後居上，令練馬師冠軍之爭更趨均勢。

為了鞏固榜首優勢，蔡約翰當然希望多贏頭馬，他認為周末（8日）第九場三班草地1400米之「勇闖」，是馬房頭馬希望之一。

蔡約翰分析時說：「『勇闖』前仗在港初出，即在田草1200米以佳速輕勝，可見牠是有天分的良駒，只要下季更為成熟，相信成績可以更上一層樓。」

「『勇闖』上場初次升班增程出戰1400米草地，只能跑得第四名，未能延續佳績。」

「這是因為該仗只是牠第二次上陣，仍欠成熟，一時未能適應1400米步速，加上陣上形勢不太有利。」

「馬兒在直路上傾向斜跑走三叠，影響爭勝機會，希望牠吸收經驗後，今仗會有更進步演出。」

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