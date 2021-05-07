周俊樂上季5月9日在港首次披甲，立即憑「承你所願」（已退役）和「二郎」起孖，表現備受好評。

用咗唔夠一年時間，周俊樂在5月5日剛周三谷戰中三元，第六場策「勁駒」勝出後，在港累積45Win，並由今戰（8日）開始升格轉為受讓五磅見習生。

周同學近三次有份上陣賽事例贏，合共取得五Win，食住個勢可延續勝纜。

在這次沙田日賽，他共策五匹馬上陣，其中三駒來自師傅韋達麾下。

第二場五班1200米「陽明冠爵」，上仗初戴眼罩跑同程，末段後上如箭得第二，今仗補中機會大。

第三場四班1200米「會長之星」，唯一頭馬在四班同程配周俊樂取得。

今季九戰皆跑三班賽，只獲一亞兩季未交代，今次復戰第四班回配樂仔，可期重開勝門。

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