星期六（8日）田戰設有兩場泥地一哩賽，當中第十場有三駒初跑泥地，且全部曾試泥閘。

「星運子爵」兩次兩亞，最近一次於去年9月11日由莫雷拉出試1200米，當日戴頭罩，馬會評語紋風未動，翻步暢順，結果負於「創科先鋒」四分三身位而回。

此駒曾於英國金頓馬場角逐膠沙地1600米跑第二，估計泥地必合。

「恭喜發才」三次兩亞，最近一次上名於4月27日由周俊樂出試1200米，當日戴眼罩及交叉鼻箍，馬會評語慳位竄上，走勢集中，結果負於「皇龍帝國」個半身位而回。

此駒曾於愛爾蘭鄧多克馬場，角逐膠沙地2136米三級賽百利斯錦標落敗。

「活影」七次三亞一季，最近一次得亞軍於19年5月31日由何澤堯出試1200米，當日戴眼罩，馬會評語且戰且走，力策第二，結果負於「黃金甲」六個馬位，同父馬中「八進」泥地1200贏過三次。

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