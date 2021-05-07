澳洲馬壇傳來不幸消息，知名配種馬Reset日前在Hunter Valley牧場離世，終年20歲。

Reset服役生涯五戰全勝，包括攻下04年未來錦標（1400米）及卡德百利堅尼（1600米）兩項一級賽桂冠。

其後Reset因傷須提早退役，成為種馬後的代表作是2008年維省及2009年南澳打吡冠軍Rebel Raider（本港賽駒「八太子」之父）。

周末（8日）沙田日馬第三場「迎彩繽紛」正是Reset子嗣，且看能否凱旋而歸，以讓其父在天之靈感到安慰。

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