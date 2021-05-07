陳嘉熙近期出賽次數不多，連續四期都係得兩匹座騎，但係期間亦能憑師傅方嘉柏馬房「一拍即合」贏馬。

今期（8日）陳嘉熙共有四駒列陣，而此子對上一次策四駒上陣，就憑葉楚航供應嘅「獎金大王」添進賬，今次他的四匹座騎中就有三匹由葉楚航供應，值得重視。

睇番今季陳嘉熙嘅四場頭馬，全部係跑1200米所得（兩場田泥、兩場谷草）。

今次四匹座騎有第二場「開心一號」同第七場「二話不說」兩匹葉廐馬係跑1200米路程，有權延續騎者1200米頭馬紀錄而打開田草同程今季勝門。

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