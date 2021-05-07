這次（8日）田戰跑八草兩泥，草地賽在C跑道上演。

莫雷拉今季暫曾五次於此跑道賽日列陣，結果皆有馬贏，共獲十冠六亞九季。

至於其近六匹田草1200米座騎，勁取三冠一亞一季，上名率逾八成，數據突出。

今期第二場五班1200米「坪山新星」，季初曾在同程力拒「寶貝兒」入Q，後駒升上第四班後可再勝，證明賽事水準甚高。

「坪山新星」如今初配雷神，人馬隨時一拍即合。

第三場四班1200米「迎彩繽紛」，上仗在港初出配巴度跑谷草1200米，閘前落飛着埋啡燈，排12檔留得太後追唔切得第七。

此駒熱身後狀態突飛猛進，改配雷神轉戰田草長直路更啱追，出頭有機。

第七場四班1200米「大紅蜂」，上仗初跑同程即入Q，季軍「十二馬」再出已補中，本身賽績硬淨，有力收復前失。

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