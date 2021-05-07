馬會今日（7日）公佈，波健士4月17日策騎「美活人生」及剛周三（5日）策騎「文武先鋒」之研訊，將於下周一（10日）在跑馬地馬場研訊室進行。

小組當日會先處理「美活人生」事件後，將開始「文武先鋒」之研訊。

馬會上月尾已就「美活人生」事件進行研訊，最終小組指控波健士違反賽例第99（2）及 （6）條。

不過，小組當日未有即時宣判，而是另訂日期以聽取波健士答辯後再作裁決。

至於「文武先鋒」處理方法，小組已在剛周三即晚研訊，最後決定押後此宗研訊至另訂日期舉行以考慮相關證供。

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