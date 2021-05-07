周三（12日）沙田八場泥草混合賽，巫顯東刑滿復出，至於薛恩與蔡明紹停賽。

第三班1000米草地：「精彩輝煌」上場在郭能胯下跑亞軍，由於騎者停賽，今戰換上史卓豐。

「八卦」季內七戰均配本地騎師或見習生，今仗由莫雷拉策騎。

第三班1200米泥地：「青心星」上場在莫雷拉胯下跑第五名，雷神揀騎同場「加州凱歌」，「青心星」由何澤堯接手。

第三班1400米草地：「至尊高陞」近兩戰在莫雷拉胯下跑第五名，今場換上賀銘年，莫雷拉揀騎同場「紅旺」，後駒近兩戰在莫雷拉胯下全勝。

「將耀」上場配潘明輝跑第三名，今仗帥權落在潘頓手中。

第四班1200米泥地（第二組）：「特駒聯盟」上場配蔡明紹跑第五名，今場換上田泰安。

第五班1800米泥地：「友瑩昇」上場配賀銘年跑第七名，今場換上莫雷拉。

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