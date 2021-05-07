周末（8日）沙田賽事，第八場三班泥地1650米的「無心睡眠」，上仗在同程大勝對手四個多馬位掄元，今仗應會受到注視。

「無心睡眠」馬主會心微笑團體成員楊毅，他對馬兒有一定信心。

楊毅指「無心睡眠」季初一直交不出本身水準，原來與馬兒的體重有關。

他受訪時說：「『無心睡眠』今季轉入希斯馬房，可能練馬師初期不熟馬性，令其季初跌了很多磅。」

「還好我們願意付出時間，讓希斯摸熟馬匹脾性，後來他發現此駒原來有點小毛病，並即時對症下藥。」

「馬匹胃口回復正常後，體重也回升至1070磅左右水平，亦是此駒最理想體重。」

「無心睡眠」上仗為何會轉往泥地出擊？

楊毅說：「希斯向我們表示，他很喜歡『無心睡眠』，並一早認定牠在三班有爭勝能力。」

「此駒前仗回升三班落敗，賽後梁家俊向我們解釋並非馬兒力有不逮，只是陣上際遇太差才會輸。」

「後來我們和希斯研究，並建議讓此駒轉跑泥地，結果試出彩虹，上仗即在泥地賽取勝，首度征服三班賽。」

「『無心睡眠』賽後狀態保持勇銳，我們都希望牠可再次交出好成績。」

楊毅在馬圈有多位馬主好朋友今次均派馬出賽，包括頭場「劍在九天」馬主許坤華；第五場「威闖」馬主張顯信；第六場「二雋」馬主凌志昌等，相信各人都會為對方的愛駒打氣。

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