周六（8日）賽事舉行八草二泥賽事，第八場第三班泥地1650米，共12駒角逐，有兩匹上次在4月17日同程取勝嘅馬匹同場，佢哋就係希斯馬房「無心睡眠」同霍利時馬房「團結一致」。

不過計姿態同締速，兩匹參戰馬就有天淵之別，前駒以1分37秒7贏馬，足足快過後駒嘅1分39秒超過1秒，可見「無心睡眠」跑泥地一哩的超卓程度。

「無心睡眠」上次彈開對手贏馬，連官方賽事評述員講走位都夠時間唱一段與馬名相同哥哥名曲嘅副歌，可想而知馬匹姿態幾輕鬆，今次睇吓又係唔係「無心睡眠」再一次Showtime時間。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199