周末（8日）沙田十場賽事，從化兵數量相當多，當中兩駒最值得重視。

第四場五班草地1400米，呂健威馬房「辣得驕」出賽兩季暫13戰只取一季。

此駒上次賽後不久，曾短暫前往從化受訓，並在當地進行過快跳。

「辣得驕」回港後由莫雷拉連操兩課，今次改排4檔靚位起步，有力爭取服役首捷。

第七場三班草地1200米，「胆大威猛」至今兩度報捷，路程均為田草1200米。

此駒上仗由潘頓跑第12名，賽後不久即改往從化受訓，並在當地試過草地大閘。

「胆大威猛」今戰回配季初贏馬配搭波健士，鞍上人近期成為新聞人物，絕對需要一場頭馬減壓。

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