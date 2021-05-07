本地練馬師羅富全旗下的「合約精神」，周末（8日）將出戰第六場四班1400米草地賽。

「合約精神」上場爭同程排11檔起步，沿途走三叠蝕位，亦能輕勝對手兩個馬位，今仗再出必受馬迷追捧。

羅富全認為「合約精神」今場的檔位比上場贏馬時更靚，對馬兒今戰仍有信心。

羅富全受訪時說：「『合約精神』上場贏田草1400米，表現出色，其實牠的質素不俗，慢慢循序漸進地成長進步。」

「『合約精神』是大步均速馬，來港初期以1200米起步，多跑下續爭此程已嫌短，我個人認為現階段馬兒跑1400米最佳。」

「『合約精神』今場排二檔非常理想，如果同場冇馬放，牠可以放頭；如果有馬搶放，牠可以守在前領馬之後，希望可以再下一城。」

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