潘頓近期成為大熱保衛者，連同今次（8日）沙田日馬「運來福星」及「功夫茶」全勝，潘頓近四匹大熱門取三冠一亞佳績。

「功夫茶」上仗同樣角逐C欄五班田草1400米，結果在梁家俊胯下搏失跑第二。

今次「功夫茶」初戴眼罩，並改配潘頓角逐同跑道同班同程賽事，雖然全程走三疊蝕位，不過仍然憑藉級數優勢開齋。

截至第四場賽事，1號馬已有「運來福星」、「會長之星」及「功夫茶」凱旋而歸，表現出色。

賀賢說：「『功夫茶』今場加了眼罩帶來正面效果，但是否爭勝關鍵，這一點我都不太敢肯定。」

「此馬雖然已經五歲，但出賽次數不多，因為牠的健康曾有不少毛病，如腳部受傷、心律不正常等。」

「我多謝馬主願意給予耐性，讓牠慢慢醫治康復。」

「『功夫茶』今場由潘頓策騎，因為騎者過往曾為牠試閘及做了許多準備工夫，結果人馬的發揮沒有令我失望。」

「牠目前健康穩定，牠里程未盡，可望再有進步。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派24及14元，二重彩派471元。

第二至四名順序為「龍鳳情祥」、「龍船」及「開心大師」。

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