韋達近期頻頻搏殺得手，繼周三（5日）谷夜上演帽子戲法後，今午（8日）沙田日馬則憑「會長之星」及「勁力十足」起孖。

其中，「勁力十足」終點前看似已被方廐「勝賢」超過，不過經過影相裁決後，前駒以鼻位之先贏馬，從而力保不失。

韋達說：「『勁力十足』今場末段與『勝賢』鬥得難分難解，我都以為『勁力十足』影輸第二名。」

「好彩今次我獲得幸運之神的眷顧，今次我旗下的馬影贏。」

「我較早前試過很多次搏失得第二名，今次『勁力十足』終於鬥贏，我真是很開心。」

「『勁力十足』本身很大步，在巴度胯下守在前面位置，順着自己的步韻跑，跑來舒服，因此發揮出應有的水準。」

「牠目前只有三歲，仍然很年輕，暫會主攻1400米，將來全熟後可扳至1600米。」

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