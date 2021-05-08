沙田馬場今午（8日）有日馬賽事舉行，雖然近期出現了變種病毒個案，但在整體疫情漸趨平穩下，馬會繼續開放馬場部份設施，包括公眾席及場內餐廳，讓公眾人士在有預先訂座的情況下進場使用。

公眾人士需要嚴格遵守場內抗疫措施，在馬場入口及餐廳門外，均有不少工作人員協助。

馬場自4月5日重新開放以來，至今已有一個月，當時只限訂座人士可以進場。

整個馬場包括公眾席、沙圈等都人丁單薄，打氣聲可以是近乎沒有。

不過今日卻有數以千計馬迷入場，加上場內投注大堂由之前部份開放，變成全面開放，場面亦較前熱鬧了很多。

而且適逢母親節前夕，不少人都攜老扶幼，好像前騎師蔣嘉琦及「鑽」系馬主鍾國良，均與母親進場睇跑馬，一享天倫之樂。

入場不設即場購票，所有人在馬場都要按政府規定，保持社交距離及不可多於四人聚集。

對於可以入場觀賽，不少馬迷都感到非常高興，而且亦對馬會的安排及相應措施都表示滿意，認為能讓馬迷安心進場之餘，更令馬場內開始重現氣氛。

歌手威利今日亦有進場，他就認為馬會的防疫措施有點矯枉過正：「其實馬場衛生情況一向都好，而且在現時的疫情環境下，市民都應該要遵守防疫規定。」

「不過我覺得馬會的保安監控略嫌太過嚴格，像我們一行四個人，即使已經有足夠距離，保安都會立刻要求我們不要飲食及戴回口罩。這些措施應該是要自律執行，而非嚴格監管。」

至於「威力」系馬主曾炳威亦有受訪，他說道：「馬會在場內衛生及隔離方式都做得非常好，好像我們馬主餐廳內的餐桌都有跟足指示有適當間隔，限聚令亦有嚴格執行，令我們很放心滿意，可以繼續入場支持。」

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