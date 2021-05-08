周末（8日）沙田賽事，第七場三班草地1200米，羅富全馬房愛爾蘭自購馬「超音鼠」，近兩戰在蔡明紹胯下跑得接近。

「超音鼠」今場改由潘頓操刀，練馬師羅富全接受訪問時自爆，今場乃潘頓主動索騎。

「超音鼠」自二月插班在港初出，至今跑過三場，上仗跑田草1200米只負於不敗之師「速遞奇兵」2.5馬位得第六名，今場強敵已去，有力打開在港勝利之門。

羅富全受訪時說：「『超音鼠』身形比較細隻，雖然不太顯眼，但內在鬥心甚強，近兩戰已展示出一定能力。」

「每次當馬匹跑近後，都會有騎師聯絡練馬師，今次是潘頓主動索騎『超音鼠』，我便答應對方，希望馬兒今場在潘頓胯下跑得更接近。」

「『超音鼠』上場排外檔（10檔）被迫留得後，因為牠是北半球馬，如果早段力騎用太多力，末段會無以為繼，今次抽二檔，形勢較上場好得多。」

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