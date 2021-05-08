第十場第二班1650米：「逍遙自在」今季已兩勝同程，今場繼續跑同程雖然潘頓並冇選騎，但換上何澤堯上陣，威力依然猶在。

昨日開飛10倍，5點回上12倍，現時企住11倍，3.2倍位置。

早飛都算有，今場排到好位，相信繼續會跑得好，有三甲。

「星運子爵」今季已取得兩勝，今場突然轉跑泥地，睇返來港前賽績，曾經跑過膠沙地入位，今場安排應有心一試。

昨日開飛25倍，5點落到17倍，現時14倍W，4.2倍位置。

早飛唔算多，但睇安排，係今場一匹黑馬，值得兼顧。

「柏林探戈」乃名氣自購馬，今季跑咗五場，上場跑谷草1800米後上第四，終見到腳影。

今場轉跑泥地，翻查來港前紀錄，曾經贏過膠沙地三級賽，水準甚高。

今場配上潘明輝上陣，冷味十足。

昨日開飛35倍，5點落到20倍，現時進一步落到12倍W，4.2倍位置。

隔夜飛非常重，睇飛有信心，隨時可以一鳴驚人。

「烽煙四喜」今季已經七歲，但跑泥地威力依然，今季都能贏過同程。

今場依然用雷神上陣，雖然要負頂磅，但同程級數甚高，要求呢匹馬跑入三甲應冇難度。

昨日開飛8倍，5點回上12倍，現時落返10倍，3.8倍位置。

同樣地早飛唔算多，但尊重呢匹馬跑泥地嘅實力，今場尚可兼顧。

提供：3逍遙自在、6星運子爵、10柏林探戈、1烽煙四喜

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