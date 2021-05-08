徐雨石一向不算太倚重潘頓出擊，季內兩人合作三匹大熱門「南莊加寶」、「進優自在」及「尖子」全數三甲不入，表現令人失望。

不過今午（8日）沙田日馬，這對華洋騎練打破上述盲門數據，憑藉全場最高評分的「運來福星」以2.4倍大熱門先拔頭籌，並幫助這匹五歲馬敲響在港勝鼓。

徐雨石與潘頓繼去年3月25日「盈嘉輝」後，相隔逾一年再次攜手揚威凱旋門。

第一場單Win及組合獨贏A1分別派24及17元，二重彩派269元。

第二至四名順序為「劍在九天」、「日日有餘」及「縱橫十六」。

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