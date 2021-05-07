周六（8日）沙田日馬第七場三班1200米，「都柏名駒」及「超音鼠」上仗同場作戰，如今兩駒均有留意價值。

牠們上仗所跑的總場次581同班同程，頭馬「速遞奇兵」、亞軍「必長勝」、殿軍「莫浪求」及第九名「勝賢」再出全部入Q，全場馬匹再出入Q率高達百分百。

「都柏名駒」及「超音鼠」分別於該場跑第五及第六，同負其後升上第二班即再輕勝的頭馬「速遞奇兵」兩個多馬位，彼此演出俱佳。

特別是羅廐「超音鼠」，本身來港從第三班起步不久便有好表現，如今改配潘頓有的放矢，2檔出閘好跑，可望借勢開齋。

第九場三班1400米，韋達馬房「勁力十足」上賽輕勝亞軍三個馬位掄元，今次轉於第三班出戰，仍有可贏之道。

上仗總場次539四班同程，其蹄下敗將「超好日子」、「極速奔馳」、「電訊火箭」及「功夫茶」再出非冠則亞，反映「勁力十足」實力雄厚。

加上該場完成時間較四班賽標準快0.64秒，亦較同日三班同程快0.10秒，進一步顯示「勁力十足」賽績標青。

「勁力十足」今次賽前在巴度胯下試1200米泥閘，輕鬆取勝，狀態更勝上仗贏馬時，連捷行情高漲。

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