歐洲騎師公認較擅長跑中長途賽事，這項長處在新任公司騎師、英國籍的班德禮身上得到體現。

沙田馬場今午（8日）舉行十場泥草混合賽，班德禮夥拍文廐八歲老黃忠「紅麗舍」勝出第五場四班草地1800米，替此駒打破逾兩年零三個月不勝悶局。

班德禮憑「紅麗舍」打破個人在沙田賽事的齋缽，本身在港兩場頭馬分別在田草1800米及谷草2200米建功，因此此子在中長途賽事上陣時可秤高一線。

第五場單Win及組合獨贏A3分別派167及31元，二重彩派1,196元。

第二至四名順序為「威威高星」、「紅衣震撼」及「威闖」。

----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199