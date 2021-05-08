第一場第四班1200米：「潮州大兄」上場初出角逐田草1000米雖然跑第九名，名次較後，但睇番最後100米係有走勢！

今次轉跑田草1200米，原裝配搭繼續用巴度上陣，相信會有進步嘅演出。

昨日（7日）開飛7倍，5點落到5.8倍，現時企住5.9倍W，2.1倍位置。

好明顯有早飛支持，今場排位好，隨時贏晒。

「紅海福星」近兩場跑沙田泥地都能取勝，表現脫胎換骨。

今場改跑草地，負磅排位都有利，唔好睇小。

昨日開飛5.5倍，5點回上6.3倍，現時又落番5.8倍W，2倍位置。

墊底飛都算硬淨，今場改跑草地博你唔信，但點都要俾一票佢。

「縱橫十六」初出跑田草1000米後上第四走光，上場增程跑1200米雖然包尾，輸到唔似真。

賽後被安排上從化加操兼試閘，狀態遠勝上場。

今場繼續跑1200米改配田泰安上陣，有手影。

昨日開飛17倍，5點落到13倍，現時企住13倍，3.6倍位置。

雖然早飛唔算多，但相信呢匹馬臨場一定會有飛落，如發現一定要跟進，唔好錯過。

「小玩家」今季跑五場僅有兩場跑過入一席第四之外，其餘表現都非常一般。

上場賽後加強操練，晨課拍跳狀態有進，今場跑番田草1200米，排位好，相信有機會入三甲。

昨日開飛11倍，5點落到8.8倍，現時進一步落到6.9倍W，2.3倍位置。

早飛浸浸落，有啲估唔到，睇飛今場有信心，要兼顧。

提供：2潮州大兄、4縱橫十六、5紅海福星、6小玩家

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