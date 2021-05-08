華將黃皓楠今季持續苦戰，終於在是日（8日）沙田日馬憑「雙天至尊」揚威第八場三班泥地1650米，打破本身今季齋缽。

賽後黃皓楠感激仍然獲得部分馬主及練馬師支持，並表示自己賽前準備就緒，終於等到今場得來不易的頭馬機會。

黃皓楠說：「今季我跑了70次賽事，今天終於開齋，我很開心，並懷著感激的心情，因為仍然有馬主及練馬師願意給我座騎，真是很感恩。」

「很多時有一些座騎跑近，下場便換人，這些情況經常發生。」

「不過幕後需要交代，決定換人，我也明白的。」

「好像今天頭場的『運來福星』上場在我胯下跑得近，今場換上潘頓贏馬。」

「『雙天至尊』今場擺前走，沒有馬鬥燒，越放越順。」

「牠過往在三班比較難跑，今場遇到有利形勢，故此順利取勝。」

「我今季遲遲未開齋，早前我都覺得非常辛苦，壓力很大，其後自己調節心態，退一步重新做好裝備自己的工作。」

「我已經Nothing to lose，捲土重來，我珍惜每一個得來不易的策騎機會，我都是迎難而上。」

「賽前做了許多功課，一直等候一個機會，今天終於給我遇到，自己的座騎遇到好形勢，順利取勝。」

另一資深華將蔡明紹卻禍不單行，繼剛周三（5日）在谷中不小心策騎「大家開心」被罰停賽兩天及50,000元後，他於今午（8日）第五場主轡問題馬「美活人生」，再犯不小心策騎罪，被判6月2日起停賽兩天及罰款100,000元。

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