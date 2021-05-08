今日（8日）沙田日賽，潘頓直至第九場已獲兩冠一季，尾場手執2倍大熱門「超霸神駒」，賽前票數亦顯示信心十足。

結果「超霸神駒」在潘頓胯下出閘迅速，最後一放到底大勝五個半馬位，遠遠拋離群駒。

此駒今場締速1分36秒15，除了打破由「黃金甲」於2020年5月27日保持的班際紀錄，更超越已退役的泥地高手「準備就緒」在2015年11月18日創下的全港同程紀錄，正式奠定本港新一代泥地王地位。

而全日四場大熱門頭馬，全由潘頓及莫雷拉兩大騎師瓜分，前者更連中三元。

至於潘頓近五匹大熱門，合共取得四冠一亞，堪稱「熱門保衛者」。

練馬師沈集成勝出此場頭馬後，更以五十四場頭馬，追平自身歷季最多頭馬紀錄。

第十場單Win及組合獨贏A1分別派20元及17.5，二重彩派293元。

第二至四名順序為「星運子爵」、「柏林探戈」及「滿冠熊」。

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