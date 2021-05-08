周末（8日）上演兩場泥地賽，兩場都係跑一哩，其中第八場三班「無心睡眠」上次贏到對手無得跑，搞到賢仔call到唱埋歌，姿態當然誇張。

不過當日係跑濕慢泥，贏得遠換來加九分，若果今朝天朗氣清，不如博番上次輸畀佢嘅「天天精彩」同「電玩時代」！

「天天精彩」上次可以話雷神跑得靚，但隻馬跟咁前，反而令後勁差咗，今次換番贏馬拍檔田泰安，可盡展佢凌厲後勁，泥地怪傑值得再追。

至於「電玩時代」嫌上次班德禮騎得太柔，加上場地太濕未必啱跑，否則第二名會係佢。

今次雷神騎呢隻，比上次再孭輕兩磅，一來一回有晒反先條件，繼續抽番六檔亦有利，佢同「天天精彩」呢條鴛鴦Q唔買就笨。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199