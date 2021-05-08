周六（8日）田草上演八草二泥日賽，列陣頭場四班草地1200米的「運來福星」爭勝機會甚大。

「運來福星」雖然至今仍為處女馬身份，但已流鼻血之馬上仗跑同班同程排大外檔亦得第四，今仗換上潘頓乃求交代格局，對手非強坐位望贏。

至於同場的「潮州大兄」也不能忽視，這匹馬上仗初出跑直路賽，臨場落飛但起步已失機，結合全程未望空過而最後五十米已收慢。

今場轉跑轉彎路程而加罩再戰，得檔利可收復失地。

尾場二班泥地1650米，有多匹泥地專家列陣相當精彩，不過質新的「超霸神駒」及「恭喜發才」應該可以秤先。

「超霸神駒」上仗初上二班排外檔，仍能在耗力甚多下得第三，今戰潘頓超磅肯騎而檔位內移，三甲一席應無難度。

至於「恭喜發才」來港後，雖然兩戰均未有表現，但父系為泥地王「美式法老」，初跑泥地或有突破性演出，有賠率值得一試。

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