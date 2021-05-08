周俊樂在剛周三（5日）谷夜憑「勁駒」摘下在策騎第45場頭馬，因此在今午（8日）沙田日馬升格轉為受讓五磅。

不過受讓磅減少似乎沒有影響他在陣上的成績，在第三場四班草地1200米，夥拍師傅韋達轄下「會長之星」一放迄終，爆出十倍半冷Win。

「會長之星」與周俊樂相當合拍，須知此駒兩次由此子策騎皆凱旋而歸，相反由其他騎師上陣則一勝難求。

韋達說：「『會長之星』陣上的演出一直很準繩，可惜牠在三班有時欠運，排外檔起步，影響牠的爭勝機會，今場回師四班有利。」

「牠上季尾轉入我的馬房初出一仗，也是配見習生周俊樂贏馬的，很開心今天好夢重溫。」

「『會長之星』今場的爭勝關鍵是及早埋欄，此馬喜歡沿欄而上，全程走得舒服，發揮所長，如果望空走外疊，牠會跑得不太暢順。」

「牠賽前曾在從化休息，養精蓄銳才運港出賽。」

「牠目前狀態仍然很弗，我會安排牠多跑一仗後才會歇暑。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派107.5及36.5元，二重彩派381元。

第二至四名順序為「四季喜」、「飛馬輝煌」及「悅驫」。

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