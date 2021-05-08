第二場第五班1200米：「陽明冠爵」上場跑同程後上僅以頸位負於頭馬「合金之星」，差點爆冷成功。

今場原裝配搭繼續跑同程，明顯有心想補中。

昨日（7日）開飛10倍，5點落到8倍，現時重上11倍W，3.5倍位置。

暫時早飛唔算太勁，可能因為今場要排最外檔起步，兼磅位比上場重。

但以馬匹上場走勢，今場只要出閘後際遇好，相信跑入三甲唔難。

「有苗頭」近幾場雖然落第，但有試馬味道。

今場轉跑田草1200米用何澤堯上陣，排到好位起步，賽前一課閘沿途領放，相信今場排到呢個好位有利呢匹馬前領跑法，隨時可以一鳴驚人。

昨日開飛26倍，5點企住27倍，現時落到12倍W，4.3倍位置。

有些少早飛支持，今場最佳冷馬。

「怪獸媽媽」今季已經跑咗十三場，曾經在快活谷草地1000米跑過一場第二名後，其餘表現都一般，馬匹評分已由季初51分減到今場29分。

今場初跑田草1200米，用潘明輝上陣，好有冷味！

昨日開飛13倍，5點企住13倍，現時18倍W，5.5倍位置。

有墊底飛，估唔到今場都有啲票數支持，如臨場賠率落到10倍左右，要畀一票佢。

「帝豪精彩」前仗跑同程跑入一席第二，上場再跑落第。

今場繼續挑戰同程，改用蔡明紹上陣，今季呢個騎練組合偶有交收，今場可以一試。

昨日開飛23倍，5點企住24倍，現時依然係26倍W，5.6倍位置。

飛當然唔算多，但臨場應該會有飛落，睇形勢今場係可以兼顧。

提供：1陽明冠爵、9有苗頭、7怪獸媽媽、4帝豪精彩

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