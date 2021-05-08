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文家良讚賞班德禮晨操勤奮 指頭馬非衡量騎師唯一標準 「紅麗舍」跑得就跑

52分鐘前
文家良（左）與班德禮（中）初次合作立即擦出火花

文家良在今午（8日）沙田日馬憑「紅麗舍」爆16倍冷門贏馬，造就與班德禮初次合作立即凱旋而歸。

練者賽後讚賞班德禮在晨課表現勤奮，並認為騎者頭馬數字落後主要因座騎實力不高所導致。

文家良說：「『紅麗舍』上場表現令人失望，可能因為太遲望空，陣上形勢不太有利。」

「目前全港最好的座騎，都掌握在前列幾位騎師手中。」

「新任騎師班德禮的座騎實力不及幾位前列騎師，因此頭馬數字不能作為評估一位騎師實力的單一標準。」

「我見到班德禮在晨課很努力工作，便把『紅麗舍』的帥權交給他，騎者的表現沒有令我失望。」

被問到「紅麗舍」季內會否繼續上陣，文家良妙語連珠地說：「只要『紅麗舍』跑得，我便讓牠出賽，要搵食嘛！」

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