踏入五月，曾炳威家族可謂馬運亨通，須知繼5月2日沙田日馬「天賦威力」後，相隨一周再憑團體馬「運來福星」揚威凱旋門。

「運來福星」馬主皆大歡喜團體經理人之一曾向欣沒有入場，由他的父親曾炳威做代表拉頭馬。

曾炳威說：「我們一家人十分開心，上周日（2日）我和女兒Shirley曾向欣有份的『天賦威力』贏馬。」

「相隔一周後，今日（8日）輪到女兒Shirley的『運來福星』開齋。」

「『運來福星』賽前曾去了從化，相信當地的環境有助此馬訓練。」

「牠今仗贏馬過程尚算輕鬆，希望開竅後可以繼續進步。」

「至於下場馬兒將要升上三班，未知能否繼續交出好成績。」

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