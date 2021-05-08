今午（8日）在澳洲哥士福馬場舉行九場賽事，其中第二場評分78讓賽共有一對前香港賽駒上陣，此乃「動力爆發」及「平天凡」。

「動力爆發」與「平天凡」在2019年4月22日同場角逐二班田泥1200米，其後因不同健康問題，幕後入紙讓牠們退役。

「平天凡」自今年2月20日起復出，在今期賽事之前四戰獲得一席亞軍，今仗由知名騎師羅理雅之子金寶（Campbell Rawiller）主轡。

至於現年六歲的「動力爆發」則相隔超過兩年後在澳洲復出，交由見習生Tom Sherry執韁。

最終「動力爆發」與「平天凡」分別跑獲亞軍及殿軍，頭馬為華禮納馬房三歲馬Blondeau，鞍上人為貝湯美。

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