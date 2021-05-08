方嘉柏與莫雷拉自從憑「達心星」揚威打吡大賽後，這對冠軍級騎練其後未嘗攜手踏入凱旋門，表現遠遜預期。

今午（8日）在沙田馬場跑馬，方嘉柏與莫雷拉在第一場憑「日日有餘」跑入一席冷腳，直至第七場則憑大熱門「大紅蜂」後上一攻而破，打破近一個半月不勝困局。

「大紅蜂」上仗升班角逐草地1200米搏失，今次捲土重來，在直路一度被亞軍「胆大威猛」拋甩，不過在最後150米展現強勁加速力，從而成功補中而回。

綽號為「谷草王」的方嘉柏近期在沙田賽事成績比谷戰更加出色，須知方廐在近三期田戰皆有頭馬進賬，現時頭馬數字已追平蔡約翰。

第七場單Win及組合獨贏A1分別派20.5及，二重彩派130元。

第二至四名順序為「胆大威猛」、「南莊之歌」及「超音鼠」。

其中亞軍「胆大威猛」騎師為波健士，從而串成巴西Q，派彩118.5元。

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