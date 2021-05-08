第九場第三班1400米：「勝賢」今季兩勝同程，上場一落番第四班跑同程即刻贏馬。

今場上番第三班再跑同程，改用蔡明紹上陣，機會依然，唔可以睇小。

昨日開飛7.4倍，5點回上13倍，現時回到18倍W，3.6倍位置。

無可否認回飛比較多，但以馬匹跑同程走勢嚟講，今場依然有得跑，如臨場仲有十幾倍，可當冷門拖一票。

「勇闖」今季初出跑田草1200米，以超輕鬆姿態贏馬。

上場升上第三班挑戰田草1400米，全熱門之下只得第四，有點令人感到失望。

相信馬房有點不服，所以今場繼續跑1400米，雷神繼續策騎，睇吓今場表現會唔會好過上次。

昨日開飛2倍，5點企住2倍，現時1.8倍W，1.2倍位置大熱。

早飛勁，睇飛都幾有信心可以收復上場之失，不過都係嗰句，如臨場熱到低過兩倍嘅話，就失去咗值博率！

「勁力十足」今季集中跑同程田草1400米，已以取得兩W成績。

上場於第四班再次以輕鬆姿態贏同程，今場升上第三班繼續跑1400米，改用巴度上陣，威力有增無減。

昨日開飛16倍，5點落到10倍，現時8.9倍W，2.8倍位置。

隔夜飛慢慢浸浸落，相信臨場應會再熱啲，但今場就算要升上第三班跑，依然有威力，要兼顧。

「天生一對」今季只跑五場全部都係跑田草1400米，上場僅以頸位敗於強敵雖敗猶榮。

今場原裝配搭再戰同程，以上場馬匹走勢嚟講，今場絕對有勝望。

昨日開飛3.9倍大熱，5點回上4.8倍，現時7.2倍W，2.1倍位置。

墊底飛已經到位，現時呢個賠率可以接受，入三甲應該冇問題。

提供：6勝賢、12勇闖、10勁力十足、7天生一對

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