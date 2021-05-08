馬房範圍係現役馬匹嘅屋企，以前馬主喺賽前入馬房探望愛駒，代表搏殺出擊嘅訊號。

不過，疫情一日未完，馬房範圍都謝絕探訪，入倉餵愛駒食糖同紅蘿蔔暫時都唔能夠成事。

小記以前入馬房範圍工作，見到好多練馬師都鍾意喺自己馬房佈置一番，美觀之餘，亦因篤信風水，希望頭馬同獎金陸續有來。

以管理角度，此舉有助增強團隊嘅歸屬感同改善工作環境，好似姚本輝就開闢魚池，養錦鯉同龜。

文家良就種西生菜同花朵，西生菜成熟收割後，再分俾員工享用，對加強員工關係亦有正面作用。

來自新西蘭嘅蘇保羅最近向高難度挑戰，喺馬房種青提子，青提子喺馬房邊緣嘅鐵絲網成長，最近已屆收割期。

但呢啲港產提子味道如何，小記仍要等練者品嚐過後先可以寫「食評」。

撰文：林湛穎

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199