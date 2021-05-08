第四場第五班1400米：「辣得驕」近兩場都跑入一席第四名，後上非常有走勢。

今場強配雷神上陣繼續跑1400米，相信馬房搵得佢應該想開齋交代。

昨日（7日）開飛7.4倍，5點落到4.4倍，現時4.5倍W，1.5倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場篤定贏馬。

「明月千山」今季終於在田草1200米贏馬開齋，跟手跑兩場表現平穩。

今場增程跑1400米改用班德禮上陣，睇安排有心一試。

昨日開飛11倍，5點回上15倍，現時企住14倍W，3.6倍位置。

有些少早餐飛，今場有冷味。

「開心大師」今季跑得比較少，季內初出贏田草1600米後，跟手跑數場表現一般。

今場轉跑田草1400米用何澤堯上陣，過往跑此程有入圍紀錄，今場排位有利，又係一路奇兵。

昨日開飛21倍，5點20倍，現時企住20倍W，4.5倍位置。

暫時票數唔算好多，但相當抵博，畀一票佢。

「功夫茶」上場落五班跑同程，終現真身跑入一席第二名。

賽後加強操練，今場強配潘頓再跑同程，明顯有心贏馬交代。

昨日開飛2.5倍大熱，5點企住2.5倍，現時2.6倍W，1.4倍位置。

早飛相當硬淨，睇隔夜飛好有信心今場贏馬。

但現時呢個賠率有點過熱，所以要三思。

不過以呢匹馬能力嚟講， 贏馬上四班係指日可待。

提供：9辣得驕、3明月千山、5開心大師、1功夫茶

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