方嘉柏和莫雷拉自從合作憑「達心星」勝出今屆打吡大賽後，直至今天（8日）沙田日馬，這對騎練才憑「大紅蜂」攜手贏馬。

方嘉柏說：「『大紅蜂』是匹有質素的馬，馬兒在港一出即勝並非易事，已反映牠的前景不錯。」

「只是馬兒目前仍未成熟，仍會做一些頑皮的事情，因此我為牠加了頭罩，希望有助改善牠的走勢。」

「牠目前只有三歲，仍未成熟，下季會更好，我會讓牠在餘下馬季多跑一至兩場才歇暑。」

方嘉柏贏完「大紅蜂」後累積59場勝仗，頭馬數字追平榜首的蔡約翰。

對於冠軍練馬師之爭，方嘉柏說：「我現時有59Win，我不知多渴望那是69Win呢！」

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