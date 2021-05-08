第三場第四班1200米：「飛馬輝煌」今季表現穩定，上場突然轉跑泥地全心爆冷，可惜埋門僅以半個馬位負於頭馬，功虧一簣！

今場跑番草地，應該更有把握，可以補償上場之失。

昨日（7日）開飛4.5倍，5點企住4.4倍，現時5.3倍W，1.6倍位置。

早餐飛到晒位，今場三甲必入。

「神州駿星」呢匹今季自購馬已經跑咗七場全數落第，上場跑谷草1000米後上第五，終於見到腳影！

今場減夠分可以落四班跑，馬匹評分由季初70分減到今場58分，相信應該已有迴旋餘地。

今場強配巴度上陣，賽前騎師晨課親試幾課動態積極，睇動態今場應有嘢睇。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時落到7.3倍W，2.6倍位置，睇飛今場一定入前四名。

「四季喜」上場季內初出跑同程後上第五，表現走晒光！

今場原裝配搭繼續跑同程，排到好位起步，賽前試一課閘輕抒步頭，睇馬狀態畀上場好，睇安排今場好想贏馬。

昨日開飛3.1倍大熱，5點企住3.1倍，現時依然係2.2倍大熱W，1.3倍位置。

大熱早飛相當勁，睇飛似今場唔收，會搏殺。

「驛驛其達」上場季內初出跑谷草1200米有飛，但表現不似預期！

今次轉跑田草1200米改配潘頓上陣，可能表現會截然不同。

昨日開飛19倍，5點落到12倍，現時10倍W，2.9倍位置。

熱門輸完一場之後，今場有10倍，非常抵博，點都要預佢一票。

提供：2飛馬輝煌、4神州駿星、7四季喜、8驛驛其達

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